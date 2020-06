Cuerpo hallado en Tuxtepec, es de Fátima; confirman familiares



De palabra se lo informó el personal de la Fiscalía, esperan que en las próximas horas se lo hagan saber por escrito

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Familiares confirmaron que el cuerpo encontrado en la fosa, ubicada en los límites de la Comunidad de Zacate Colorado, era de Fátima Moreno Palacios quien desapareció el pasado 2 de marzo.

Señaló que personal de la Fiscalía se lo informó, pero están a la espera de que sea por escrito que se lo confirmen, “ya me dijeron, ya está confirmado de palabra, ellos me imagino tienen que hacer el papeleo para hacerlo por escrito “, puntualizó Lucy Moreno, familiar de la joven.

Una vez que le entreguen el cuerpo, aseguró que le van a dar una santa sepultura, y que pedirá justicia para que su asesinato no quede impune.

Fátima desapareció el pasado 2 de marzo alrededor de las 5 de la tarde fue vista por última vez en la colonia Santa Fe, y al igual que Casandra Ramírez Salomón, Fátima iba a una entrevista de trabajo, la citaron por casas Geo a una ferretera ubicada en Los Álamos, después de ese día sus familiares ignoraron su paradero.

Cabe hacer mención que en un principio se decía que el cuerpo encontrado en la fosa era de Casandra, ya que se detuvo al presunto responsable de su desaparición.

