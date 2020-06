A 14 años del desalojo, S-22 exige justicia

Colocaron una lona, en donde exigen cárcel para Ulises Ruiz

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Con las frases ¡Alto a la impunidad oficial!, ¡basta de injusticias!, la sección 22 recordó el desalojo fallido del 2006, y por lo tanto con una lona en el edificio sindical exigieron cárcel para los involucrados, ya que a decir de los manifestantes , este operativo dejó alrededor de 24 muertos.

Este día manifestamos nuestro repudio a URO “el carnicero de Antequera”, a Franco Vargas “el Chuky”, Vera Salinas, Lizbeth Caña Cadeza, Heliodoro Díaz, Eviel Pérez Magaña, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón, Abascal Carranza, Genaro García Luna; también en contra de los grupos de choque comandados por “El dragón”, “el perro” “el chema o güero”, “el guacho”, la CROC, entre otros más”, destacaron.

Afirmaron que los familiares de los muertos no tuvieron ayuda para lograr justicia, muchos heridos aún tienen secuelas de las agresiones, mientras que los responsables nunca tuvieron que preocuparse de lo que sucedió pues contaron con protección.

Por ello, durante la madrugada de este domingo, lanzaron cohetes desde su edifico sindical ubicado en el Centro Histórico para recordar el inicio de la represión en el 2006, conflicto que duró al menos ocho meses.

