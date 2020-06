Vinculan a proceso probable secuestrador de Casandra en Tuxtepec

-La Fiscalía General del Estado dio a conocer la aprehensión de un sujeto, como probable responsable del delito de desaparición de la joven Casandra.

-Tras una exhaustiva investigación, la Institución de procuración de justicia, aprehendió y llevó a audiencia a O. B. G., por el delito de desaparición cometida por particulares.

-El Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, dictándole prisión preventiva.

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de junio de 2020.- La ininterrumpida labor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en el combate a la criminalidad en las regiones, dio como resultado la aprehensión y vinculación a proceso del masculino O. B. G., señalado como probable responsable del delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una joven mujer identificada como C. R. S., cometido en San Juan Bautista Tuxtepec, región de la Cuenca del Papaloapan.

El probable responsable fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación, en cumplimiento a la orden de aprehensión asentada en la causa penal 106/2020, y llevado de forma inmediata ante el Juzgado de Control.

Los hechos se suscitaron el 6 de mayo de 2020, aproximadamente a las 09:30 horas, cuando el imputado citó por un supuesto trabajo a la víctima en el Fraccionamiento Hacienda Real, San Juan Tuxtepec, llevándosela a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Tras ser llevado a audiencia y luego de que la FGEO aportara los datos de prueba suficientes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a O. B. G., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando cinco meses para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este delito. ¡No bajaremos la guardia!

