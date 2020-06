Tras detención de implicado en desaparición de Casandra; Tuxtepecanos condenan y exigen justicia

-En redes sociales, no solo los familiares, todos exigen justicia para estas mujeres que han desaparecido en el municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos meses, en el municipio de Tuxtepec, además de las ejecuciones, las jóvenes empezaron a desaparecer, casos que consternaban a la ciudadanía y en especial a los familiares de estas víctimas; en las últimas horas tras darse a conocer la detención de uno de los implicado en estas desapariciones, son más voces las que exigen justicia, no solo la de los familiares, sino de todos los ciudadanos que condenan estos hechos.

Y es que en redes sociales, muchos ciudadanos han externado su molestia y el coraje por estos hechos y esperan que se haga justicia para las jóvenes que desaparecieron, y que hasta el momento se desconoce de su paradero.

Para ser exactos, el 2 de marzo desapareció Fátima Palacios Moreno una joven de 18 años, sus familiares argumentan que la vieron por última vez en la colonia Santa Fe, hasta el momento, exigen justicia y que aparezca con vida.

El 11 de marzo, despareció Wendy Dublan estudiante de la UNPA, en ese entonces los familiares y estudiantes marcharon y exigieron justicia, días después apareció con vida; el 9 de abril, Isabel Pérez López de 35 años de edad, vecina del Infonavit El Paraíso fue reportada como desaparecida por familiares y amigos, días después, el 15 de abril su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, en un predio ubicado en el boulevard Sostenes Bravo.

Un día antes de que apareciera el cuerpo de Isabel, desapareció otra joven de la UNPA y originaria de Uxpanapa Veracruz, Itzel González; hasta el momento a casi 2 meses su familia espera encontrarla con vida.

La última desaparición que se reportó fue la de Casandra Ramírez Salomón, el pasado 6 de mayo, y fue este jueves que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer de la aprehensión y vinculación a proceso del masculino O. B. G., señalado como probable responsable de la desaparición de esta joven.

Posterior a la detención, las autoridades informaron de la localización de una fosa, cerca del fraccionamiento Los Álamos, en donde se encontró el cuerpo de una persona, sin especificar la identidad ya que están a la espera de los resultados de las pruebas de genética y laboratorio, para dar a conocer de quien se trata; en la fosa además encontraron una motocicleta.

Estos últimos hechos no solo han consternado a los familiares también a los Tuxtepecanos, quienes a través de redes sociales han externado su coraje y sobre todo la preocupación e impotencia de saber que cualquiera de su familia, hermanas, amigas, su madre, tías, o hijas podrían desaparecer en cualquier momento.

