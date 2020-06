Si relajamos medidas contra Covid-19 todos los esfuerzos serán inútiles: Dávila

-El Presidente Municipal de Tuxtepec reitera el llamado a la población a preservar el cuidado personal y a mantenerse en casa para evitar sigan contagios por coronavirus

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes el presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, reiteró el llamado a la población a mantener el cuidado personal y a tomar los resguardos necesarios para evitar que en este municipio y en la región continúe al alza el número de personas contagiadas por Covid-19.

ads

El alcalde dijo que la única forma de luchar contra la pandemia es evitar que se siga propagando, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad personal y a asumir, conscientemente, la gravedad de la situación que estamos viviendo como municipio, estado y país.

El edil tuxtepec ano señaló que tanto el Gobierno Municipal como la Jurisdicción Sanitaria 03 han llamado a los ciudadanos a reflexionar para que no dejen de practicar las medidas de prevención, “ya que la disciplina de nosotros determinará el parar o que se disparen aún más los contagios por coronavirus entre la población”.

Expuso que desde el anuncio de que en algunos estados entrarían a la Nueva Normalidad se generó confusión y se relajaron las conductas que la comunidad debe de tener frente al Covid-19, sin embargo, recordó que: “en Tuxtepec la curva de contagios sigue en aumento, estamos en Semáforo Rojo, el Gobernador Murat solicitó un confinamiento voluntario de 10 días, que concluyen el próximo lunes 15 de junio, nosotros como Gobierno hicimos el llamado para que también los tuxtepecanos nos quedáramos en casa pero muchos no lo han hecho y eso podría traer como consecuencia que todos los esfuerzos y acciones realizadas sean inútiles e infructuosos”, afirmó.

Reiteró el llamado a los habitantes de este municipio para que tomen medidas concretas y permanentes para evitar más casos de coronavirus, pues todas las restricciones o acciones que se asuman para enfrentar al virus, deben comenzar por el autocuidado, quedándose en casa, no exponiéndonos a situaciones de riesgo, especialmente cuidando a niños, niñas, adultos mayores y personas que presentan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario