Por homicidio, Fiscalía pedirá pena máxima para policía de Acatlán; podría recibir hasta 100 años

-En Oaxaca la pena por homicidio en donde se involucra a un funcionario va de los 40 a los 105 años

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Fiscal del Estado Rubén Vasconcelos, aseguró que no fue un accidente si no que es un homicidio calificado lo que cometió el elemento de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa y que podrían solicitar la pena más alta de hasta 105 años

En entrevista para Radio Fórmula, aseguró que tras toda la información que han recabado y tras las entrevistas y declaraciones, han confirmado que “fue un homicidio calificado cometido con ventaja, nada de que se le cayó un arma, nada de que fue un accidente, un disparo directo sobre la víctima”.

Agregó que al frente del grupo iba Alexander Martínez, y fue quien recibió el disparo, por lo tanto aseguró que pedirán la sanción más alta que establece la ley y que en Oaxaca la pena es de 40 años y puede ser de hasta 105 años, cuando se trata de un miembro de la corporación policiaca, por lo tanto pedirán la pena más alta

Detalló que no había reten, y que según los datos recabados una patrulla intentó detener a las motocicletas, y salió el sujeto y disparó.

El Fiscal, puntualizó que reiteró que fue solo un tiro y que no se encontraron otros indicios balísticos, reconoció además que el policía involucrado si intentó ponerle un arma en la mano de Alexander, y esto es otro delito ya que se trata de la manipulación de la evidencia. Destacó que la investigación seguirá abierta, para los otros sujetos que estuvieron en el hecho.

Tras esta entrevista, en un comunicado la Fiscalía informó que llevó a audiencia al policía municipal involucrado y que, tras solicitar la ampliación del término constitucional, ha quedado en prisión preventiva.

