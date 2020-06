Inicia CEPCO búsqueda de extranjero desaparecido en Playa Zicatela

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de junio de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) ha iniciado con los protocolos de búsqueda de una persona desaparecida en la playa Zicatela.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, detalló que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina, luego de haber recibido el reporte de la desaparición del joven de 26 años identificado como Antony Nikodym originario de Massachusetts, Estados Unidos.

ads

El reporte oficial indica que el joven ingresó al mar alrededor de las 3:00 horas de este sábado en la playa Zicatela, a la altura del restaurante “Esmeralda” en compañía de una persona, misma que salió minutos más tarde.

Sin embargo, sus compañeros de viaje, Jack Niewold de 22 años y Goodwin Amundson de 26 años, reportaron que Antony no volvió a la orilla, por lo que las primeras horas de la mañana solicitaron el apoyo a las autoridades, para su localización.

Por ello, se han iniciado los trabajos de búsqueda vía marítima y sobre la costa en esta zona de Oaxaca en coordinación con la Capitanía de puerto en Puerto Escondido, las coordinaciones municipales de Protección Civil de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, salvavidas del Gobierno del Estado, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario