El cumplimiento de la Sana Distancia, factor clave para evitar contagios de COVID-19: SSO

-Reporta sector Salud 261 casos nuevos y 31 muertes por COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de junio de 2020.-En Oaxaca se reportan dos mil 797 contagios de COVID-19, mientras que 524 casos se mantienen activos y 783 personas están en espera de resultados por laboratorio.

Al presentar el informe técnico del curso de la pandemia, el director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular de la institución, Donato Casas Escamilla, informó que se tiene un acumulado de 322 defunciones, de los cuales, 31 se notificaron con fecha de este viernes.

Detalló que por Jurisdicción Sanitaria, 196 muertes corresponden a Valles Centrales, 57 a Tuxtepec, 25 al Istmo de Tehuantepec, 22 a la Mixteca, 12 a la Costa y 10 a la Sierra (Norte).

El funcionario dijo que se registraron 261 casos nuevos en 66 municipios, “el incremento de confirmados y decesos, se debe a que se hizo un ajuste en detectados y reportados en días previos, en las plataformas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), de la Secretaría de Salud Federal y en el Sistema de Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica (SINOLAVE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos datos no necesariamente son casos que ocurrieron en las últimas 24 horas”, aseveró.

El director de Atención Médica, mencionó que por primera vez se notificó la presencia del virus en las siguientes poblaciones: Magdalena Ocotlán, Putla Villa de Guerrero, San Dionisio Ocotepec, San Juan Cacahuatepec, San Juan Guelavía, Santa Catarina Cuixtla, Santiago Laollaga y Santo Domingo Yanhuitlán, todas ellas con un caso confirmado.

Asimismo, del total de pacientes positivos, lamentó que 567 corresponden al personal de Salud, 56 más que el día de ayer.

Enfatizó que la enfermedad respiratoria ha afectado principalmente a los hombres en un 57%, con mayor incidencia en el grupo de edad de 25 a 44 años, con mil 190 casos; respecto a las pérdidas fatales, el porcentaje más alto se ha reportado en los mayores de 65 años y más, con 120 muertes, principalmente asociadas a enfermedades crónicas degenerativas.

Señaló que en comparación al día de ayer, 140 pacientes fueron dados de alta, por lo que se tiene un acumulado de mil 951 personas que se han recuperado de la enfermedad, así también, se suman a las estadísticas 95 personas que ingresaron a los servicios hospitalarios a causa de complicaciones del padecimiento.

Nuevamente recordó a la población, que la entidad se encuentra en el color rojo del semáforo de riesgo de la pandemia, por lo que una de las medidas más importantes para evitar contagios y la propagación del COVID-19 a otras personas, es el lavado de manos con agua y jabón constantemente, especialmente después de haber estado en espacios o medios de transporte públicos, de haber tocado personas, superficies u objetos, de sonarse la nariz, toser o estornudar, al llegar a casa y antes de ingerir cualquier alimento.

