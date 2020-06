Surge “Covidiotas Tuxtepec” cuenta en Instagram para exhibir a quienes no cumplen con la cuarentena

Redacción

Al igual que en varias ciudades de la República Mexicana, ahora en Tuxtepec Oaxaca, surge en Instagram la cuenta de “Covidiotas Tuxtepec”, donde comentan que su objetivo, es exponer a las personas que no cumplan la cuarentena.

Y es que tras varios días de “aislamiento voluntario”, el aumento de casos de coronavirus en la Cuenca del Papaloapan va en aumento, ya que muchas personas han hecho caso omiso a las recomendaciones por parte del sector salud.

Hasta el momento la cuenta de “Covidiotas Tuxtepec”, solo ha publicado una imagen en donde mencionan de qué manera deben ser los reportes anónimos. Las cuentas similares en otras ciudades se han dedicado a exponer las historias de Instagram de usuarios que realizan su vida cotidiana sin ninguna norma sanitaria, personas que realizan fiestas o reuniones en plena pandemia, acuden a gimnasios, etc.



No se sabe quién está detrás de este perfil y si la información que vayan a subir sea para crear conciencia, o simplemente para burlarse o violar el derecho de privacidad de las personas.

CONSENCUENCIAS LEGALES

Las cuentas de otras partes de México, han tenido mucha popularidad y en unos días han alcanzado miles de seguidores y a la vez han filtrado varias imágenes donde la gente ha quedado exhibida, y ésta ha reclamado y amenazado a los propietarios del perfil para que eliminen el material.

Licenciados en derecho han explicado que pese a que en estas cuentas ha habido violaciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personas en Posesión de Particulares, existen pocas posibilidades de iniciar una causa penal; sin embargo las personas propietarias del perfil si pueden tener una sanción administrativa.

Redes sociales como Instagram, no se hacen responsables del uso que terceros hagan de los datos que suben sus usuarios, pero sí tiene una reglamentación por lo que esta es una opción que tienen las personas que podrían ser exhibidas.

El exponer a una persona en redes sociales, es violar su integridad y exponer la manera en la que viven y que podría tener muchas consecuencias, principalmente en una ciudad donde los secuestros y robos también van en aumento.

