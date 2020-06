SSPO toma el mando en Acatlán, investigan a policías municipales

-Instalaron además de filtros y recorridos, una base de la policía estatal en Vicente Camalote

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Raúl Ernesto Salcedo, acudió a la comunidad de Vicente Camalote, y dijo a los familiares de Alexander Martínez, que serán ellos quienes se encarguen de la seguridad del municipio de Acatlán, además de que están investigando a los policías municipales.

En el domicilio de Alexander, el Secretario escuchó las peticiones de los familiares, y les garantizó la seguridad de Vicente Camalote, al mismo tiempo que les informó que se hará justicia y que van a instalar una base de la policía estatal, como ya lo hicieron en la cabecera y en otros municipios.

Agregó que tomaron algunas armas de la policía municipal y que fueron llevadas al cuartel general de policía, para que sean puestas a disposición de la Fiscalía, y están revisando la situación en la que se encuentran los elementos de la policía municipal, “que estén debidamente registrados, que correspondan a las personas que hacen uso de las armas de fuego, verificando su certificación, su registro y su capacitación policial”.

Señaló que van a realizar recorridos y filtros desde la cabecera a la comunidad, además reiteró que estará garantizada la seguridad de la comunidad, y sobre todo que habrá justicia por la muerte de Alexander Martínez.

Cabe hacer mención que desde este miércoles elementos de la guardia nacional, la policía estatal y elementos de la Secretaria de Seguridad arribaron a Acatlán de Pérez Figueroa para dar seguridad a los ciudadanos.

Mientras iba llegando el Secretario, los familiares de Alexander, así como vecinos le exigieron que destituyan a todos los policías municipales ya que lo que quieren es que los protejan en vez de matarlos

