Se han sanitizado calles y avenidas en 155 municipios de Oaxaca

-La SSPO en coordinación con diversas dependencias ha realizado también acciones en mil 783 espacios públicos.

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) duplicó desde el 25 de marzo los operativos y acciones de proximidad social y prevención del delito, por instrucciones del Gobernador Alejandro Murat, ante la llegada de la pendemia del COVID-19.

Inició una serie de acciones de sanitización de inmuebles, espacios públicos y vehículos.

Sumando hasta ahora 5999 mil acciones en favor de la sociedad.

En coordinación con diversas dependencias hasta el momento ha llevado a cabo la sanitización de calles y avenidas de 155 municipios, así como, en mil 783 espacios públicos.

Ha emitido 581 mil 909 recomendaciones a conductoras y conductores particulares y del servicio público de transporte, así como peatones, pasajeros, motociclistas y comercios.

Ha llevado a cabo la desinfección de 15 mil 499 unidades de motor.

El cierre de la Central de Abasto para procesos de sanitización y desinfección de la zona.

Instalación de nueve puntos de control sanitario y nueve más de cierre a la circulación en la periferia de la Central de Abasto.

Realiza una campaña de perifoneo por medio del altoparlante de las patrullas; difundiendo medidas para la prevención de contagios por COVID-19.

Las y los elementos utilizan caretas y cubrebocas; y, se sanitizan sus espacios como Comandancias y Sectores.

Se han proveído más de 39 mil cubrebocas lavables y alrededor de 24 mil desechables; cerca de 5 mil caretas; y, más de mil litros de gel antibacterial; entre otros insumos como cloro, jabón en polvo, jerga y atomizadores.

Para conocer a detalle las acciones, visita el micrositio: https://covid19.sspo.gob.mx.

