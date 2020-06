Pedirá Murat desaparición de policías municipales

-El gobernador del estado de Oaxaca, adelantó que ya esta discutiendo con su consejero jurídico una reforma de ley

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador Alejandro Murat, afirmó que en el caso del crimen del deportista Alexander, habrá castigo y se ejercerá todo el peso de la ley y adelantó que ante los abusos de autoridad de las policías municipales presentará una reforma de ley para desaparecerlas.

“Este es un hecho lamentable, desafortunado, donde quiero decirle a todo el pueblo de Oaxaca, que demandaré al fiscal de justicia que se aplique todo el peso de la ley, sin titubeo, contra todos los responsables.

Por que no es justo lo que ocurrió, Alexander tenia todo el futuro por delante y quien le cegaron la vida tendrá que pagar”.

Murat adelantó que ya esta discutiendo con su consejero jurídico una reforma de ley, para replantear la función que realizan las policías municipales en los ayuntamientos.

“En casos como Oaxaca, estos cuerpos de policía municipales están totalmente rebasadas y estamos discutiendo la posibilidad de desaparecerlas, para que al frente de la seguridad en los municipios queden los cuerpos de seguridad estatal y la guardia nacional bajo un mando único”.

En tanto el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Bernardo Rodríguez, aceptó que hay una queja por el abuso de autoridad cometido por la policía y el ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, por el asesinato con alevosía y ventaja del deportista Alexander.

También se ha integrado una queja y expediente de queja contra la policía municipal y el ayuntamiento de San Pablo Huitzo, por la muerte de un joven y la tortura de otro.

Rodríguez Alamilla, afirmó que hay mas de mil 500 casis por abuso de autoridad por parte de la policía municipal de los ayuntamientos de Oaxaca, de las cuales en 50 procesos se ha pedido a la Fiscalía General de justicia de Oaxaca (FGJO) fincar responsabilidad a los mandos y policías locales implicados.

Adelantó que ante los excesos cometidos en las policías municipales se ha demandado al Poder legislativo y al gobernador, se analice su pronta disolución y desaparición y que los cuerpos de seguridad estatales y federales se hagan cargo de la seguridad de los ciudadanos.

