Movilización Policíaca en Tuxtepec por presunta fosa clandestina.

-La localización de este lugar fue revelada aparentemente por un sujeto detenido, acusado de participar en la probable desaparición de una joven Tuxtepecana.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Alrededor de las 13:00 hrs de la tarde de este viernes, elementos policíacos de los diferentes niveles de gobierno acudieron a un área despoblada junto a la carretera que conduce hacía Zacate Colorado pasando el fraccionamiento Los Álamos del municipio de Tuxtepec, en donde se revelaba presuntamente la ubicación de una fosa clandestina y se encontró el cadáver de una mujer.

Esta ubicación fue revelada supuestamente por O B G, quien fue detenido el pasado jueves por la participación en el posible secuestro de una joven Tuxtepecana de nombre Casandra, de quien se reportó la desaparición el pasado mes de mayo del presente año.

Hasta este momento las autoridades se encuentran en resguardo del lugar, mientras se llevan a cabo las primeras investigaciones y excavaciones correspondientes al hecho ya mencionado y en espera que la Fiscalía brinde la información correspondiente al hallazgo de la supuesta fosa clandestina.

