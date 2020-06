López-Gatell sera parte del grupo de expertos de la OMS

Milenio

La tarde de este viernes, se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el nombramiento de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, como nuevo integrante del panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional.

“El doctor López-Gatell acaba de ser confirmado por el director general de la OMS para integrar panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional por 4 años. Muchas felicidades a un gran funcionario. Su #QuedateEnCasa, gran logro colectivo”, informó a través de su cuenta de Twitter, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

La OMS, notificó la decisión a López-Gatell a través de una carta en la que se explica que el nombramiento es durante 4 años y como epidemiólogo experto en enfermedades infecciosas.

De acuerdo con la carta, con la fecha el 11 de junio de 2020, el doctor Hugo López-Gatell podrá integrar comités de emergencia o de revisión del Reglamento Sanitario Internacional, para información técnica o consejos dentro de su área de conocimiento.

