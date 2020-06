Justicia laboral al magisterio de Oaxaca con pago de incidencias administrativas: IEEPO

-En una primera etapa se otorgarán 543 claves presupuestales y se pagarán 100 MDP a 875 trabajadoras y trabajadores de la educación con expedientes debidamente validados por SEP-IEEPO

-En un ejercicio de transparencia proactiva sin precedentes, en el micrositio https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/atencion-al-magisterio se pueden encontrar las particularidades de la atención otorgada a cada una de las incidencias administrativas del magisterio

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de junio de 2020.- En atención a una de las principales demandas del magisterio oaxaqueño, resultado de las gestiones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el decido apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) iniciará con el pago único de incidencias administrativas de los años 2014 y 2015.

Dichas incidencias administrativas se refieren a las claves presupuestales y pagos de servicios prestados en los diferentes niveles educativos de educación básica y normal en el estado, que no fueron conciliados ante la federación, razón por la cual carecen de un soporte presupuestal, situación que se resolvió a través de la realización de 13 mesas tripartitas de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública, el IEEPO y la dirigencia magisterial de Oaxaca.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, explicó que entre las claves presupuestales se encuentran trámites de ascenso y promoción u horas adicionales de trabajo solicitadas en los años 2014 y 2015 y que no procedieron por la entrada en vigor de la Reforma Educativa anterior, actualmente derogada.

Ahora, dijo, en un acto de justicia laboral sin precedentes, se entregará en una primera etapa al grupo de trabajadores de la educación que cumplieron con el proceso y normatividad vigente, un pago único correspondiente al servicio educativo prestado.

El Director General del IEEPO puntualizó que con estas acciones se otorga certeza laboral y reivindica el papel del magisterio en la mejora de la educación del estado de Oaxaca, además de que se subsana el daño que les representó la entrada en vigor de la normatividad administrativa de la legislación anterior.

Pagos únicos iniciarán en la segunda quincena de junio

En una primera etapa -a efectuarse en la segunda quincena del mes de junio y la primera de julio- se beneficiarán a 875 trabajadoras y trabajadores de la educación con expedientes ya validados por el IEEPO y la SEP, quienes recibirán dicho pago único, para lo cual se ejercerán un total de 100 millones de pesos asignados por la federación.

La priorización de casos, explicó Ángel Villarreal, se realizó de acuerdo al orden determinado por la antigüedad de la incidencia, así como por la validación de los expedientes que llevaron a cabo la SEP y el IEEPO como autoridades educativas a nivel federal y local, respectivamente, con el acompañamiento de la dirigencia magisterial.

Detalló que con apego a los protocolos sanitarios establecidos y las medidas de organización implementadas por el Instituto, la remuneración que se entregará vía orden de pago iniciará en la pagaduría de San Felipe del Agua, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el próximo miércoles 17 de junio con los niveles especiales; el jueves 18 corresponderá al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), y el viernes 19 de junio a Educación Física.

Así también, del 22 al 26 de junio y del 1 al 3 de julio, el nivel de Secundarias Generales recibirá el pago respectivo; para finalmente del 6 al 10 de julio y el 16 y 17 del mismo mes, les corresponderá a las y los trabajadores de Secundarias Técnicas. El horario establecido será de 9:00 a 13:00 horas.

Además, Ángel Villarreal informó que cumpliendo el acuerdo de las 13 mesas tripartitas y resultado de la plena coordinación con la SEP, se asignaron -en un primer momento- 236 claves presupuestales; en tanto que otras 85, están en proceso y se tiene previsto otorgar 222 más en el mes de julio, para lograr una asignación total de 543 claves presupuestales.

Se recategorizaron mil 300 Claves E2403 y E2405

Otro de los avances relevantes en la atención de las peticiones de las y los maestros, con total respeto a los derechos laborales y humanos, ha sido la recategorización de mil 300 Claves E2403 y E2405, que después de una década fueron regularizadas, en beneficio de igual número de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAEE).

Asimismo, se realizó la contratación de 702 egresados normalistas de la generación 2017-2018, la asignación de 8 mil 100 horas para personal docente en secundarias técnicas y generales, y se otorgó la basificación de 2 mil 111 trabajadores que estaban contratados por tiempo fijo en los diferentes niveles y modalidades educativas.

Por otra parte, Ángel Villarreal destacó que muestra de la solidaridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa hacia los docentes jubilados y sin ser una prestación legal, este año se destinará al pago del bono anual por el Día del Jubilado una inversión de 38 millones de pesos para atender esta petición de más de 18 mil personas que han entregado su vida a la docencia en Oaxaca.

Este bono anual para las maestras y los maestros jubilados ha tenido en el gobierno del gobernador Alejandro Murat un incremento del 462%, respecto al 2016, considerando la actual autorización, lo que representa un ejercicio de más de 93 millones de pesos, en la presente administración estatal.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, dio a conocer que, en un ejercicio de transparencia proactiva para fortalecer el Derecho de Acceso a la Información Pública, el IEEPO pone a disposición de toda la sociedad el micrositio LOGROS Y ATENCIÓN A INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL MAGISTERIO, que se puede consultar en la página web: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/atencion-al-magisterio.

En este espacio, de manera pública y clara, todo aquél ciudadano que lo desee, puede encontrar las particularidades de la atención otorgada a cada una de las incidencias administrativas del magisterio como información, contenidos audiovisuales y el listado de beneficiados, entre otros aspectos.

Las respuestas dadas al magisterio son prueba contundente de la voluntad política del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, aliado de las maestras y maestros de la entidad, en la mejora continua de la educación pública y de sus trabajadores en el estado.

También, demuestran que las 13 mesas tripartitas de trabajo fueron el mecanismo idóneo de trabajo coordinado, así como el mejor espacio de diálogo constructivo y generador de consensos y acuerdos que se transformaron en acciones y resultados concretos, con apego a la normatividad, entre la Federación, el Gobierno del Estado y el magisterio oaxaqueño.

