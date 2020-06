Familiares de Alexander protestan en palacio municipal, exigen renuncia de alcalde

-Cientos de lugareños reclamaron la inseguridad en la que viven

Óscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Los familiares del joven deportista Alexander Martínez amigos y ciudadanos, realizaron una marcha y protestaron frente a la sede del ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa para exigir la renuncia del presidente municipal Adan Maciel a quien acusaron de asesino y tener nexos con el crimen organizado.

La manifestación fue pacifica aunque con energía por parte de los lugareños, que demandaban también el cese del jefe de la policía y el retiro de todos los elementos de esa localidad.

También hubo reclamos por actos de corrupciones, por casos de desaparición forzada y hasta por ejecuciones de opositores.

Los inconformes ataviados con ropa blanca y cargando ramos de flores, liderados por Virginia la madre de Alexander, lanzaron consignas demandando justicia por el crimen cometido.

El joven Alexander Martínez Gomez que fue ultimado por un disparo de arma de fuego, que le propinó un elemento de la policía municipal.

Las mujeres cargaban pancartas y los hombres repudiaban las injusticias que se viven en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, donde aseguran qu el presidente municipal y su policía están infiltrados en el narcotráfico y por ello confunden a inocentes con criminales, reclamaron.

Denunciaron que hay varias personas desaparecidas, hay ejecuciones, pero esta vez se pasaron por que ultimaron a sangre fría a un joven deportista, dijo Ruben Salvador Torres comerciante.

De acuerdo con testimonios de pobladores la noche del martes, la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa disparó a matar al grupo de jóvenes en el que se encontraba Alexander Martínez Gómez, quien perdió la vida de un tiro de escopeta en la cabeza, mientras que Carlos, de 15 años resultó herido.

Así lo aseguran otros jóvenes sobrevivientes al ataque de la noche del martes en la comunidad de Vicente Camalote, “Tiraron a matar, dispararon a quema ropa”, afirmaron los jóvenes, mentira que fue un accidente.

