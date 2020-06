Este 21 de junio se registrará un Eclipse Anular de Sol

-Fenómeno que se percibe cuando la luna se sitúa entre el sol y la tierra.



La NASA dio a conocer que el próximo 21 de junio ocurrirá el segundo eclipse del año, en este caso se trata de un Anular de Sol también conocido como «anillo de fuego».

A partir de las 5 de la mañana se empezará a observar el fenómeno que ocurre cuando la luna se sitúa entre el sol y la tierra y será visible en todo su esplendor en África Central, la Península Arábiga, India, China y Taiwán.

En el este de Europa y el norte de Australia, así como el norte y sur del continente africano, tendrá un eclipse parcial.

El nombre de este fenómeno se debe al efecto visual que se genera, como si se tratara de una especie de disco que intenta tapar por completo al sol.

La fecha es curiosa ya que sucederá un día después del solsticio de verano y es el día más largo y la noche más corta del año en algunas zonas del planeta.

La NASA transmitirá vía streaming el acontecimiento para que todas personas pueden presenciarlo. OM

