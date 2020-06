Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez extiende restricciones a comercios, mercados y central de abasto hasta el 30 de junio

-El objetivo es disminuir la probabilidad de contagio y transmisión del Covid-19



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó por unanimidad extender las medidas de restricción a establecimientos comerciales, mercados públicos y en la central de abasto, con el objetivo de reducir el contagio y transmisión de Covid-19, esto debido al incremento alarmante de casos positivos en la capital oaxaqueña.



Fue el pasado cinco de junio, cuando la subdirección de mercados del ayuntamiento capitalino emitió a los administradores de los mercados un calendario de los días en que abrirán cada uno de ellos, para no afectar gravemente a los locatarios y comerciantes, así como para que la población conozca qué días no abrirán y qué días darán servicio.



En el caso de la central de abasto se acordó que este lugar permanecerá abierto de jueves a martes y cerrará totalmente los días miércoles, el tiempo que dure la contingencia por el Covid-19, pues este sitio está catalogado como un foco rojo en cuanto al riesgo de contagio, debido a que diariamente convergen alrededor de cinco mil personas que asisten a comprar o vender sus productos.

