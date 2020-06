Tras asesinato de joven, SSPO refuerza seguridad en Acatlán

-Arribaran elementos de SEDENA para la instalación de filtros de control

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego del asesinato del joven Alexander Martínez Gómez de 16 años de ciudadanía americana en Acatlán de Pérez Figueroa, la SSPO emitió un comunicado en donde informa que incrementara la seguridad en la zona.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSPO) han acudido al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa para reforzar la seguridad en esta comunidad de la región de la Cuenca del Papaloapan, luego de que se registrara el homicidio de un menor de edad; que de acuerdo a informes oficiales, ocurrió presuntamente a manos de un integrante de la Policía Municipal.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca ha aclarado que ninguno de las o los elementos de las corporaciones que la integran se encuentra involucrado en los hechos que resultaron en el homicidio del joven.

Cabe resaltar que en el transcurso del día llegarán a esta comunidad elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proceder a la instalación de filtros de control preventivos que se mantendrán por tiempo indefinido, a fin de reforzar la seguridad de los habitantes de la zona.

Por otra parte, el día de ayer el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer que tuvo comunicación con la madre del fallecido, a quien le reiteró el apoyo del Gobierno de Oaxaca y aseguró que este caso no quedará impune puesto que se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables”.

