“Rogelio Cheng es un corrupto y descarado, no lo queremos como presidente municipal de Ixtepec” aseguran habitantes

-“Lucra con la contingencia sanitaria pretende realizar un centro covid, para llevarse 8 millones de pesos”

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Pobladores de Ixtepec decidieron reunirse, recabaron firmas, cerraron calles y con pancartas encararon a su presidente municipal Rogelio Cheng López, se dicen estar cansados del saqueo del edil en su municipio, lo acusan de pretender llevarse 8 millones de pesos y lucrar con la contingencia sanitaria por covid-19, aseguran que justificará el recurso con un centro covid que además de ser un foco de infección y no estar en un lugar apropiado , utilizará material reciclado y justificará el techado que una empresa de la ciudad de México donó por los sismos desde 2017.

Aseguraron también, que Cheng López se encuentra molesto por la manifestación de los vecinos ya que podrían echar abajo la unidad covid que pretende instalar en la unidad deportiva “Brena Torres”, sin embargo con todas las firmas recabadas señalan que buscarán al mismo presidente de la República López Obrador para detener la corrupción que impera en su municipio.

“No estamos en contra de un centro covid pero que se instale en otra zona para evitar riesgos de contagios, a pesar de que existe un hospital de primer nivel y un centro de salud en dónde se deben atender a los pacientes, Rogelio Cheng lo único que quiere es robarse el dinero” aseguran habitantes mientras detienen una pancarta en la manifestación.

Así mismo, señalan que presidente Cheng López, está molesto por que el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, decidió licitar obras para la culminación del mercado de dicho municipio, por lo que el edil no podrá llevarse las ganancias respectivas por dicha obra, y es por eso que busca otra forma de llevarse el dinero a sus bolsillos

El Instituto Oaxaqueño del emprendedor y la Competitividad (IODEM) tiene a cargo los mercados dónde están en concurso las obras para rehabilitación, en este primer paquete son cinco, ciudad Ixtepec, Pinotepa Nacional, Tlaxiaco, Ejutla de Crespo, Huautla de Jiménez y el recién incendiado mercado de abasto en la ciudad de Oaxaca, al cuál le destinarán $100,000,000.00 de pesos que anunció el mandatario estatal.

Los diputados de Morena al anunciar la aprobación de la deuda por 3, 500 millones de pesos, aseguraron que vigilarían con lupa cada movimiento del recurso con la intención de que el dinero fuera utilizado para el bien de la sociedad oaxaqueña.

A ocho meses se inicia el proceso de licitación de 840 millones de pesos con lo cual estan listos para la ejecución de 58 proyectos de obra.

“Antes puso un reloj floral en el parque Venustiano Carranza que además de no servir tiene un valor no mayor de 200 mil peso y el dio a conocer a la población que costó 1 millón de pesos, se robo 800000 mil pesos con el reloj, con este centro planea justificar más de 8 millones de pesos y esta ocupando material reciclado que ya existe del de este lugar el cual fue donado por un fundación cuando ocurrió el terremoto, es decir quiere engañar que construirá un lugar que ya existe y que además no compró ya le fue donado al pueblo Jeromeño para fines sociales” acusaron los manifestantes.

El presidente Rogelio Cheng avanza mal y de malas en su administración municipal.

