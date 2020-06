Por la muerte de un paciente de covid-19 hacen destrozos en Chiapas

-Cientos de personas destruyeron y quemaron la madrugada de este jueves la Clínica de la Secretaría de Salud y la alcaldía de Villa de las Rosas.

Ángel Camarena con fuente de El Universal

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la madrugada de este jueves cientos de personas destruyeron la clínica de Salud y quemaron la alcaldía de Villa de las Rosas en Chiapas, entre los desmanes quemaron también una ambulancia y un médico resultó lesionado, luego de que falleciera un paciente de covid y les indicaran, que debían inhumarlo inmediatamente.

ads

Esto causó molestia a la familia y fue entonces que pidieron apoyo de los lugareños, por lo que momentos después un numeroso grupo de personas con los rostros cubiertos se dieron cita en la plaza central armados con palos, varillas y piedras.

Posteriormente se dirigieron hacía la alcaldía, para quemarla y de ahí se trasladaron a las oficinas de Protección Civil para hacer lo mismo, después siguieron a la clínica que opera en la cabecera municipal, en donde ingresaron y causaron destrozos, sin que se contará con la presencia de la Policía Municipal y Estatal para que intervinieran ya que eran superados en número.

Pobladores molestos ante labores de fumigación

Habitantes de la cabecera municipal de Villa de las Rosas dieron a conocer que, desde la tarde del miércoles, los pobladores estaban molestos, porque supieron que Protección Civil y la Secretaría de Salud realizaría labores de fumigación en los barrios.

Los pobladores estaban temerosos, porque aseguraban que con la fumigación se “pretendía enfermar” a la gente.

Explicaron que, en el caso del fallecido, era un campesino de una comunidad de Venustiano Carranza, que frecuentaban la cabecera municipal de Villa de las Rosas.

Ante la destrucción de la clínica, una habitante dijo vía telefónica: “Que Dios nos ayude. Vienen cosas terribles”.

Y agregó que en el caso del alcalde Rodolfo Robles y otros funcionarios, habrían huido de la cabecera municipal, ante el temor de que los agredieran.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario