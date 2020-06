Por inconsistencias, ciudadano llama a tener cuidado con casa de empeño

-Aseguró que cuando empeñó su moto entregó la factura, pero al desempeñarla no le dieron el documento

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El ciudadano Francisco Montalvo Audelo, llamó a la ciudadanía a tener cuidado con las cajas de empeño, y en especial con la que se ubica en la avenida Independencia entre Aldama y Morelos, luego que empeñara una moto, y cuando la desempeñó se la entregaron sin la factura.

Molesto, explicó que en el mes de marzo empeñó la moto debido a que necesitaba dinero, sin embargo cuando acudió a desempeñarla se la entregaron sin factura, con el argumento de que al momento de que fue a empeñar no llevó el documento.

Agregó que a pesar de que discutió esto con el personal de la tienda, no le dieron las escrituras, a pesar de que en ninguna casa de empeño reciben este tipo de vehículos sin la factura, ya que podría ser robada.

Por lo tanto decidió acudir a la Vicefiscalía de la Cuenca del Papaloapan, y solo le dijeron que no era delito, y ante esta respuesta decidió alertar a la ciudadanía a tener cuidado al momento de que acudan a empeñar sus artículos, ya que en estos días de contingencia muchas personas tienen necesidades.

Además pidió a las autoridades hacer su trabajo y con esto evitar que las casas de empeño se aprovechen de la necesidad de las personas.

