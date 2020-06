Policías de Huitzo entregaron a dos jóvenes para golpearlos, uno murió

-Acusaron a la policía municipal y a la síndico de ese lugar de ser responsables

-Los aventaron a un barranco, uno de los jóvenes murió

-Los detuvieron bajo la acusación del robo de una bicicleta

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oax.- Policías Municipales de San Pablo Huitzo “entregaron” a dos jóvenes que habían sido detenidos por el presunto robo de una bicicleta, a un grupo de personas para que los golpearan a media noche en un paraje solitario y luego los aventaran a un barranco. Producto de los golpes uno de ellos perdió la vida, pero el otro sobrevivió para narrar los hechos.

De acuerdo con información que desde este miércoles los familiares de las victimas han hecho llegar a diversos medios de comunicación del estado, los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo, cuando Jaziel y Diego Luna se dirigían a casa de sus abuelos y fueron interceptados primero por personas en un taxi quienes los golpearon. Ante los hechos ellos corrieron a casa de un familiar donde se resguardaron, pero cuando salieron de ahi, fue la policía municipal al mando del comandante Abraham Felipe Martínez quienes los detuvieron.

En un video que compartieron el redes sociales, se aprecia a Jaziel todo golpeado acostado en un sillón, y narra los hechos, explicando que una vez detenidos los llevaron al Palacio Municipal con la Síndico Martha Isabel Hernández, quien los maltrató verbalmente y les negó el derecho a hacer una llamada a su familia. Explicó que la sindico recibió en sus oficinas a los presuntos agraviados, pero tuvieron una charla con risas y después de eso les ordenó a la policía que los llevaran a la fiscalía.

Sin embargo la patrulla manejada por un policía de nombre David, los llevó hacia un paraje solitario donde ya los esperaban en un taxi varios hombres armados con palos. Así esposados los bajaron de la patrulla y los entregaron a los hombres para que los golpearan, les quitaron las esposas y los aventaron a un barranco, donde todavía les aventaron piedras, estando presente los policías municipales.

Jaziel narra que él tuvo que fingir estar desmayado para que ya no le siguieran golpeando, cuando pudo escuchar el momento en el que tiraban a su hermano al barranco y que todas las personas que los golpearon son familiares y el puede reconocer a todos.

Tras los hechos Diego perdió la vida en el barranco y Jaziel fue quien contó a sus familiares los hechos. Todo indica que a Diego lo acusaban de robar una bicicleta a un familiar de la síndico municipal, bicicleta que había regresado cuando fueron detenidos y entregados para ser golpeados.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, los cargos que podrían enfrentar tanto los policías involucrados como la propia Síndico Municipal son por los delitos de tortura, homicidio y tentativa de homicidio.

Este hecho se conoce un día después de que en el municipio de Acatlán de Pérez Figuera elementos de la Policía Municipal presuntamente habrían asesinado a un jóven con nacionalidad norteamericana, cuando se dirigia a su casa en compañía de otros amigos.

