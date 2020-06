¡Justicia! Exigen en último adiós de Alexander

-Familiares y amigos despidieron al joven que fue asesinado en Acatlán

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En motocicletas, con globos blancos, con pancartas exigiendo justicia, recordando los sueños que tenía Alexander, así lo despidieron sus amigos y familiares a lo que será su última morada, todos llevaban playeras blancas, color que representa la paz, esa paz que le arrebataron a ellos y a su familia.

ads

Las calles de Vicente Camalote se llenaron de ellos para acompañar el cuerpo de Alexander al panteón, había caras largas, caras tristes, que se confundían con la impotencia y la exigencia de justicia, los motociclistas iban sonando los claxon´s, anunciando que el cortejo iba pasando.

El punto de reunión fue en la casa de la familia de Alexander, de ahí se organizaron y salieron rumbo al panteón, antes pasaron por una de las canchas, en dónde jugaba con sus amigos, al centro del terreno de juego llevaron su cuerpo, después a una de las porterías, desde ahí metió su último gol y sus compañeros de equipo abrazaron la caja, como cuando en vida Alexander anotaba sus goles.

Las gradas fueron abarrotadas por las personas que acompañaban el cortejo, desde ahí también gritaron el último gol de Alexander, después empezaron a gritar y a exigir justicia a las autoridades, el momento fue emotivo, las lagrimas escurrieron por las mejillas y la piel se puso “chinita”.



En el panteón estaba el abuelo de Alexander con su andadera, la gente se acercaba a él para darle palabras de aliento, mostraba fortaleza, aunque por dentro estaba destrozado, pues estaba despidiendo a su nieto de 16 años, que tenía muchos sueños y ambiciones, uno de ellos jugar en la primera división del fútbol mexicano y que no podrá cumplir.

Al momento del sepelio, se puso la canción de “El amigo que se fue”, una vez más las lágrimas brotaron, lagrimas de tristezas por la partida de Alexander y de impotencia por la forma en que le arrebataron la vida, algunas personas gritaban “arriba mi campeón”, porque así lo veían, por que así lo recordarán para siempre.

De esta manera familiares y amistades de Alexander le dieron el último adiós y a pesar de lo doloroso del momento, exigen justicia para que se castigue a la persona que le quitó la vida a este joven, que su único pecado, fue haber ido a comprar a la tienda unos refrescos, para festejar el cumpleaños de uno de sus amigos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario