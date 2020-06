Invita IEEPO a estudiantes y padres de familia a disfrutar de la programación especial por el receso escolar

-El director general, Francisco Ángel Villarreal señaló que también pueden disfrutar de la serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de junio de 2020.- Con el cierre de las actividades a distancia del ciclo escolar 2019-2020, que formalmente concluye el 19 de junio luego de la fase de trabajo administrativo y evaluaciones por parte de directivos y docentes, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita a la comunidad escolar a seguir disfrutando de contenidos lúdicos que se difunden mediante internet, radio y televisión.

ads

En suma de esfuerzos con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), a través del canal 9.2 de televisión abierta, se transmite el programa ‘Verano Divertido’ que es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, con una serie de actividades recreativas, de esparcimiento, artísticas y proyectos formativos, dirigidas a las y los estudiantes de educación básica y el cual permanecerá hasta el 7 de agosto.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, indicó que además de esta forma sana de entretenimiento, las niñas, niños y adolescentes junto con sus padres, pueden disfrutar de la serie radiofónica infantil “Aprendiendo desde mi comunidad”, que difunde en español y en las diferentes lenguas originarias, e incluye cuentos, historias, leyendas, música y tradiciones de las regiones.

En sustitución de Aprende en Casa, programa que apoyó el proceso de enseñanza a distancia, “Verano Divertido” se transmite en Oaxaca de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 horas, con contenidos para los diferentes grados de primaria.

Asimismo, de 11:00-13:00 con temas de secundaria; de 13:00-14:30 para bachillerato y de 16:00-18:00 difunde actividades dirigidas a preescolares con la finalidad de fortalecer la integración en el hogar y brindar momentos de convivencia entre padres, madres e hijos.

Esta programación especial también podrá ser vista por Facebook Live: Televisión Educativa Mx, y por YouTube Live: Televisión Educativa, el canal Ingenio TV en el 14.2 de televisión abierta y sistemas de cable.

Para las niñas y niños que cursan los niveles de preescolar y primaria, incluye programas relacionados con la lectura, el medio ambiente, activación física y otros de entretenimiento. También, como parte de los segmentos está la serie TeleCuantrix, integrada por 101 cápsulas educativas a través de las cuales niños y adolescentes aprenderán actividades y juegos que pueden realizarse con o sin computadora.

La programación completa se puede consultar en la página institucional del IEEPO www.oaxaca.gob.mx/ieepo y las redes sociales. ¡Quédate en casa! Con los contenidos que trae para ti ¡Verano Divertido!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario