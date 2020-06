Habrá justicia para Alexander, asegura Murat

-Desde este miércoles personal de la Fiscalía, de la SSP y otras corporaciones más se trasladaron para investigar el hecho en Acatlán de Pérez Figueroa

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el asesinato del joven Alexander Martínez Gómez de 16 años, de Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa aseguró que habrá justicia para este joven, asesinado en manos de un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa.

En entrevista, puntualizó que este miércoles el policía ya había sido detenido y que inmediatamente personal de la fiscalía de Justicia del Estado, así como de la Secretaria de Seguridad Pública, la Sedena y la Guardia Nacional se trasladaron hasta esta comunidad para determinar que acciones implementarían tas el asesinato del joven.

Sin especificarlo, cuando se le preguntó sí fue el mismo policía que le disparó respondió “fue herido con la misma escopeta”.

Así mismo, aseguró que será la Fiscalía la que hará todas las investigaciones y reiteró que van a proceder para que haya justicia para este joven, a quien asesinaron el pasado martes por la noche.

Además puntualizó que el Fiscal Rubén Vasconcelos ya tuvo comunicación con el consulado de Estados Unidos, debido a que el joven deportista tenía doble nacionalidad.

