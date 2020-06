Arma que mató a Alexander se activó por accidente: Fiscal de Oaxaca

-Explicó que esto ocurrió porque la patrulla chocó contra unas motocicletas y que al caer se disparó el arma

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El arma que mató al joven Alexander se activó accidentalmente afirmó el Fiscal General del Estado de Oaxaca Ruben Vasconcelos Méndez, explicó que esto sucedió por un choque que tuvo la patrulla que iba pasando por el lugar de los hechos, esto de acuerdo a versiones que se han recogido por las entrevista que se han realizado.

Esta declaración la hizo en el noticiero “Atando cabos” que conduce la periodista Denisse Merker, ahí el fiscal detalló que el tipo de armas que carga la policía municipal se pueden accionar por accidente y aclaró que esto se comprobará por medio de los exámenes periciales que se están realizando.

Vasconcelos Méndez dijo que se tienen otra conclusiones, sin embargo la periodista cuestionó si es posible que por este “accidente” se hayan podido realizar más disparos, toda vez que en el lugar hubo una persona fallecida al momento y otra más que resultó herida, en ese sentido el funcionario dijo que esa información la pondrán a consideración de los jueces.

Cabe hacer mención que en un comunicado que emitió la Fiscalía, menciona que el joven Alexander falleció por el disparo de una escopeta, mientras que los familiares argumentan que un elemento de la policía municipal disparó en contra del grupo de jóvenes que había ido a comprar refrescos a una tienda.

