Víctima de covid, fallece en estacionamiento de la Cruz Roja Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este miércoles alrededor de las 4 de la tarde, se reportó la muerte de una persona en el estacionamiento de la Cruz Roja en la ciudad de Oaxaca.

El Coordinador de Socorristas de la Cruz Roja Oaxaca, Moisés Santiago, confirmó la muerte de una persona al interior de un vehículo que ingresó al área de estacionamiento de la institución ubicada en la calle de Armenta y Lopez esquina Burgoa, Centro.

El conductor solicitó auxilio, pero la persona pereció al interior de la unidad, su familiar refiere que el ahora occiso registraba síntomas de covid y por lo tanto dificultad para respirar.

El vehículo con el cadáver al interior, permaneció en el estacionamiento en espera del personal funerario, para el correspondiente procedimiento de tratamiento del cuerpo.

FOTO: Cortesía

