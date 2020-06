Reporta SSO, muerte de un bebé por covid en la Mixteca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Los Servicios de Salud de Oaxaca ( SSO) informaron que un bebé de un año de edad, quien fue diagnosticado con Covid19, murió hace cinco días en el Hospital Básico Comunitario de Asunción Nochixtlán.

Datos proporcionados por personal de la Jurisdicción Sanitaria 05 en la Mixteca, informaron que recientemente notificaron que un bebé perdió la vida en Asunción Nochixtlán.

El bebé llegó en estado crítico al Hospital y ya no hubo nada qué hacer. Además se tiene conocimiento que otro menor que se encuentra grave en el IMSS de Tlaxiaco, de 12 años, sigue recibiendo atención médica.

Cabe hacer mención que los niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, crónico degenerativos y con alguna padecimiento están catalogados como sectores vulnerables y quienes deben quedarse en casa.

En la región de la Mixteca son seis niños que han sido diagnosticados con Covid 19, entre ellos, un recién nacido y ahora el deceso de este menor que no tenía antecedentes de alguna comorbilidad.







