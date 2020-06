Registra SSO 69 casos nuevos en 28 municipios y 14 defunciones, súmate a la campaña “Yo me guardo por Oaxaca”

-Hasta este martes se tienen contabilizados dos mil 392 casos positivos a COVID-19 y 253 defunciones; hay 471 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 09 de junio de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este martes 09 de junio, se han contabilizado dos mil 392 casos positivos de COVID-19, es decir se suman 69 casos nuevos.

Señaló que se han notificado cinco mil 219 casos, de los cuales: dos mil seis son negativos, 821 están en espera de resultados por laboratorio, mil 668 se han recuperado y lamentablemente se registran 14 nuevas defunciones, que suman 253. Asimismo se tienen 471 casos activos.

Sostuvo que en la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, se han confirmado mil 715 casos y 149 defunciones; el Istmo contabiliza 143 y 21 decesos; Tuxtepec 246 y 44 decesos; Costa 96 y 10 decesos; Mixteca 131 y 19 decesos y la Sierra 61 y 10 decesos.

Añadió que este martes se registraron 69 casos nuevos, distribuidos en 28 municipios, siendo los principales, San Juan Bautista Tuxtepec con 15 casos, Oaxaca de Juárez con nueve, Santa Lucía del Camino seis, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa y Villa de Zaachila con cinco cada uno, entre otros.

Casas Escamilla dijo que de los dos mil 392 casos confirmados, mil uno corresponden al grupo de edad de 25 a 44 años, seguido de 50 a 59 años con 465, de 65 y más años con 321 y de 45 a 49 con 290; por sexo, los hombres ocupan el 57%, con mil 369 confirmados y las mujeres el 43% con mil 23 confirmados.

Señaló que por tipo de atención, 634 casos han sido hospitalizados y mil 758 son ambulatorios. De igual manera, por institución, los SSO han atendido a mil 621 pacientes, el IMSS régimen ordinario 373, el ISSSTE 202, IMSS Bienestar 72, Sedena 61, Semar 35, Pemex 20 y ocho en otras instituciones de salud.

Dijo que del personal de salud contagiado hay 187 médicos, 200 son enfermeras y enfermeros y 89 otros trabajadores de este sector.

Refirió que de las 253 defunciones, 91 fueron en el grupo de edad de 65 y más años; 69 en el de 50 a 59 años; 33 en el de 25 a 44 años; 33 de 60 a 64 años, y 20 de 45 a 49 años. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

El funcionario dijo que Oaxaca se encuentra en semáforo rojo, que es el nivel de riesgo más alto por COVID-19; por ello reiteró el llamado para actuar con responsabilidad y compromiso por la vida de todas y todos los oaxaqueños, y responder a la convocatoria del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de permanecer en aislamiento voluntario durante estos días, hasta el 15 de junio.

“Sabemos que significa un gran sacrificio para todos, pero este momento debemos ser claros y priorizar la salud y la vida. Quedemos en casa un poco más, sigamos practicando las medidas de higiene y prevención, respetemos a nuestro personal de salud, aprendamos a pesar de la dura lección que nos da el COVID-19 y juntos podremos salir adelante”, expresó.

Por su parte la psicóloga y tanatóloga adscrita al Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO), María del Rosario Cruz López, habló sobre las características del duelo ante la pandemia por COVID-19, en la que las y los oaxaqueños están perdiendo a seres queridos y familiares y en la que la mayoría se pregunta por lo que va a pasar después.

“Vamos a tener alteraciones a nivel de pensamiento, emocional, físico y espiritual, este duelo se vuelve traumático, por la rapidez en la que sucede la muerte, la sorpresa: ¡No lo esperaba!, ¡hace un momento estaba bien!. La incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi familia, conmigo, y la impotencia de no poder hacer nada frente al desarrollo de la nueva enfermedad”, dijo.

Ante ello, hizo un llamado social para permanecer en casa, resguardarse y seguir con las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, para cuidar no solo de sí mismos, si no de sus familiares.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario