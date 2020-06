Protección Civil de Tuxtepec se actualiza en protocolos Covid-19

-La Unidad Municipal asistió a curso de actualización y capacitación que les impartió el IMSS sobre protocolos de sanitización

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Con el objetivo de contar con los elementos teóricos y prácticos que les permitan comprender qué es el coronavirus y cómo limitar su propagación y contagio, personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tuxtepec asistió a un curso de capacitación que les fue impartido por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó José Villalobos Conti.

El Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tuxtepec, dijo que en este curso impartido por el médico epidemiólogo Adalberto Cruz Martínez, se les instruyó sobre cómo identificar las acciones de protección que deben aplicar todas las personas para limitar la capacidad de propagación del coronavirus y en este caso muy especial, para que el área a su cargo tenga los conocimientos y herramientas necesarias en el proceso de sanitización de espacios.

Mencionó que la sanitización de espacios de riesgo para el contagio de Covid-19 es de suma importancia en estos tiempos de pandemia ya que tiene como objetivo contribuir a que existan espacios desinfectados y evitar la propagación del coronavirus.

José Villalobos Conti indicó que en Tuxtepec, en complemento al protocolo preventivo, se activaron los trabajos de sanitización en oficinas gubernamentales, parques, jardines, mercados, instituciones educativas, automotores particulares y públicos así como calles y avenidas de la ciudad.

Dijo que este curso al que asistieron se encuentra diseñado en el Plan de Preparación y Respuesta Institucional ante una Pandemia para la enfermedad por coronavirus (Covid-19), en el que se describen las medidas de salud pública y los planes de acción para la seguridad sanitaria.

El funcionario agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social el haber proporcionado este curso que será de gran utilidad en la batalla que se libra en el municipio contra el Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario