Por alta concentración de personas, central de abasto cerrará los todos los miércoles

-Esto se acordó en una reunión que tuvieron locatarios, dirigente de organizaciones y las autoridades municipales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El mercado de abasto permanecerá cerrado todos los días miércoles, mientras dure la contingencia por el Covid-19, debido a la alta concentración de personas que diariamente acuden a ese lugar a comprar o comercializar sus productos, lo cual representa un foco rojo de contagio de esta enfermedad.

Esta decisión fue tomada en una reunión que se llevó a cabo este martes, dónde participaron locatarios, dirigentes de organizaciones y autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez y del gobierno del estado, ahí se hizo incapié en el alto riesgo que representa ese lugar, pues en promedio asisten cinco mil personas al mercado de abasto.

En el lugar elementos de la policía municipal y estatal colocaron vallas metálicas para impedir el acceso de personas al lugar, pues uno de los acuerdos que se tomaron en la reunión, es que hubiera presencia de elementos de seguridad para resguardar el lugar, para evitar que se registraran robos a los locales, como sucedió en días pasados.

Los días seis, siete y ocho de junio, el mercado de abasto permaneció cerrada en su totalidad, para que se hicieran labores de sanitización en todas las áreas, a efecto de garantizar la seguridad sanitaria de locatarios, proveedores y clientes, fue este martes cuando nuevamente se abrió, sin embargo un grupo de locatarios retiraron de manera violenta los filtros sanitarios que se habían colocado.

