Policía de Acatlán mata a joven de ciudadanía americana; llaman a protestar

-La madre del menor pidió a los ciudadanos “levantarse y no dejarse” para que no vuelvan a ocurrir estos hechos,

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este martes, elementos de la policía municipal en la localidad de Vicente Camalote, perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, mataron al joven Alexander Martínez Gómez de 16 años, de ciudadanía americana.

Mediante un video en redes sociales, la madre del joven, condenó los hechos ocurridos y explicó que su hijo había ido a comprar un refresco con 3 amigos más, cuando los policías de la patrulla 023 lo embistieron y dispararon a los jóvenes, matando a Alexander quien estaba de vacaciones con sus abuelos en esa localidad.

Así mismo, la madre del menor pidió a los ciudadanos “levantarse y no dejarse” para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, “saben quiénes son los malos porque se meten con los niños, mi hijo acaba de cumplir 16 años, una patrulla se le fue encima pensando que iba con una arma” dijo.

Por este hecho, podría haber protestas en las próximas horas en la localidad, debido a que este asesinato consternó a los ciudadanos, ya que también otro joven de 15 años de nombre Carlos se encuentra recibiendo atención medica y se reporta su estado de salud como grave.

Alexander era estudiante y deportista, era parte en una filial de Los Rayados de Monterrey en Tierra Blanca, Veracruz, y estaba en Vicente Camalote de vacaciones con sus abuelos, ya que tenía nacionalidad americana.

