Muerte de joven en Acatlán, fue por disparo de una escopeta: FGEO

-Una persona se encuentra en calidad de detenida y se continúan realizando las investigaciones correspondientes



Tuxtepec, Oaxaca.- La fiscalía General del Estado de Oaxaca, informó que inició una investigación para esclarecer el homicidio del joven Alexander de 16 años de edad, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, de acuerdo a los primeros resultados, se determinó que al joven le dispararon con una escopeta.



En un comunicado emitido por la dependencia, se da a conocer que los hechos ocurrieron a las diez y media de la noche del martes nueve de junio, ahí se relata que un grupo de nueve jóvenes iban caminando, cuando fueron agredidos con disparos de una escopeta, ocasionando que el joven Alexander perdiera la vida en ese lugar.



Asimismo se informa que hay una persona detenida que ya fue puesta a disposición de la Fiscalía y que los agentes estatales de investigación se encuentran realizando estudios de química, balística, planimetría y de rodizonato de sodio, así como realizando entrevistas y declaraciones de los testigos.



Cabe mencionar que familiares del joven, acusan a elementos de la policía municipal de Acatlan de Pérez Figueroa, de haber cometido el ataque, incluso dieron a conocer el número de la unidad y se trata de la patrulla marcada con el número 023.



Durante la mañana de este miércoles, el ayuntamiento emitió un comunicado en el que daban a conocer que luego de los hechos ocurridos, se puso a disposición de la Fiscalía a un elemento de la policía municipal para que sea investigado, sin embargo el comunicado de la dependencia no manifiesta si se trata de un elemento de la policía municipal.



El joven Alexander tiene la nacionalidad americana, debido a que nació en los Estados Unidos y sus padres son de origen mexicano, por ello se estableció comunicación con el consulado de la unión americana.

