Gobierno de Acatlán pone a disposición de la Fiscalía al policía que asesinó al joven

-Dice que no fueron actos de mala fe, ni para dañar a la comunidad

–Mediante un comunicado lamentó los hechos

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa informó que ha puesto a disposición de la Fiscalía del Estado al elemento de la Policía Municipal que la noche de este martes asesinó a un joven y dejo herido a otro en las inmediaciones de la gasolinera de la comunidad de Vicente Camalote, para “que sea investigado y se agoten las diligencias necesarias”

Mediante un comunicado puesto en sus redes sociales, el gobierno de extraccion panista lamentó los hechos “ya que en todo momento la misión de la corporación es preservar la paz y tranquilidad y el estado de derecho”, por lo que dijo que lo ocurrido no es un hecho de mala fe y pensando en dañar a la comunidad.

El comunicado no explica las condiciones en las que se dieron los hechos, pero si asegura que el elemento de la policía municipal de ese lugar ha sido puesto a disposición de las autoridades estatales.

El texto termina con un hastag que señala “la historia de la corporacion habla por si sola”, como señalando que tienen trayectoria limpia.

Hay que recordar que la noche de este martes en la comunidad de Vicente Camalote, muy cercana a la cabecera municipal, los policias municipales dispararon en contra de cuatro jóvenes que se dirigian a comprar refrescos, segun dijeron sus familiares, uno de ellos murió y otro se encuentra grave. El joven fallecido tenía 16 años y era futbolista, además de tener residencia americana. El jóven grave tiene 15 años de edad, los otros dos salieron ilesos de la agresión.

