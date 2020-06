Convoca Fredie Delfín a niñas y niños contra el COVID-19; premia con laptop

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Una computadora portátil, una tableta y un drone son los premios destinados al primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, de la convocatoria emitida este fin de semana por el Diputado Local Fredie Delfín Avendaño.

Con el nombre “Quédate en casa”, la convocatoria al concurso infantil de carteles sobre el COVID-19 y la prevención del mismo, está dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años que vivan en alguno de los municipios pertenecientes a la región Cuenca del Papaloapan.

El objetivo es fomentar el convivencia familiar, así como la socialización de información sobre este tema con las y los menores, a fin de que conozcan información certera sobre la pandemia en el mundo, en su estado y en su localidad.

“A veces nos olvidamos de las niñas y los niños, cuando enfrentamos momentos de incertidumbre como este. Pero es muy importante hacerlos conscientes de los impactos, y sobre todo de las medidas de prevención, para que afronten el hecho con más certidumbre y tranquilidad y se les prepare para el futuro”, señaló el legislador.

Para participar, se tiene hasta el 15 de junio de 2020 para enviar al correo electrónico [email protected] una foto del cartel diseñada por el o la participante, así como sus datos (nombre completo, edad, municipio de residencia y número telefónico) y un video en el que se muestre el proceso de creación en convivencia con su familia.

Los carteles serán publicados en la página de Facebook del legislador el día 16 de junio. A partir de esa fecha y hasta el 19 de junio, los participantes podrán pedir likes a la publicación de su cartel, lo que les ayudará a obtener el 50% de la puntuación final para elegir a las y los ganadores.

El porcentaje restante de la calificación, 50%, se decidirá con base en la creatividad del cartel, misma que será evaluada por profesores de la región con perfil profesional pedagógico y creativo.

Las y los ganadores serán anunciados el día 20 de junio en la página de Facebook del legislador morenista Fredie Delfín, y la entrega de los premios se hará de forma individual, llevando los mismos hasta el domicilio de las o los ganadores.

