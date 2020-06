Consumo local, alternativa para reactivar economía: Irineo Molina

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Para el diputado federal Irineo Molina Espinoza consumir lo que nuestra región produce es una alternativa para reactivar la economía local, misma que se ve fuertemente afectada por el Covid-19.

Además de alimentarse lo más sano posible, el diputado federal Irineo Molina invitó a la ciudadanía a consumir lo local, cuyo objetivo es que no vayas lejos de casa y consumas, lo que necesitas con la gente del mercado, la fonda, la tiendita, la tortillería, la panadería, y otros establecimientos más.

¡Juntos, saldremos adelante!

