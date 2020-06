Confirma SSPO la detención de 77 objetivos prioritarios en la región del Papaloapan

-Mantiene un despliegue táctico y de inteligencia mediante el cual ha redoblado acciones de prevención y vigilancia

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- En un esquema de estrecha coordinación con los otros órdenes de gobierno y con el vecino Estado de Veracruz; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) mantiene un despliegue táctico y de inteligencia en la Cuenca del Papaloapan mediante el cual ha redoblado acciones de prevención y vigilancia, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en la zona; producto de ello, durante los meses de noviembre de 2019 a mayo del actual se ha logrado la detención de al menos 77 personas, consideradas como objetivos prioritarios por presumírseles como generadoras de violencia en la región.

En esta estrategia operativa participan la SSPO a través de la Policía Estatal y de la Policía Vial Estatal; así como, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Federal y las Policías Municipales de la demarcación.

Asimismo, como parte de los patrullajes diarios realizados, se llevó a cabo la detención de 43 probables responsables de delitos del Fuero Federal, 88 del Fuero Común y 102 por faltas administrativas; haciendo un total de 233 detenciones en el lapso indicado.

En lo que respecta a la vigilancia al cumplimiento de la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos, se decomisaron mil 738 artefactos, entre ellos 25 armas largas y 29 cortas; así como, mil 658 municiones de diversos calibres y 26 cargadores, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En materia vehicular destaca la recuperación de 30 unidades de motor con reporte de robo; lo mismo que el aseguramiento de 468 más, por diversas faltas a la Ley y Reglamento de Tránsito; y, la emisión de 384 de infracciones.

Así también, fueron realizados al menos 693 decomisos de sustancias prohibidas; como la conocida como cristal, polvo con características de cocaína y hierba presumiblemente marihuana.

Todo lo anterior, como resultado de la aplicación de mil 29 patrullajes disuasivos y, de la revisión de 55 mil 654 de vehículos y 69 mil 935 de personas; al igual que, durante la realización de mil 426 operativos conjuntos.

En tal sentido, la SSPO mantiene firme su compromiso de coordinar acciones con las instancias corresponsables para preservar el orden y la tranquilidad en el territorio estatal.

