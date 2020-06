Confirma Oaxaca un acumulado de dos mil 452 positivos de COVID-19 y 269 defunciones

-Insiste SSO en mantener el confinamiento social y atender en todo momento, las prácticas de higiene, así como de sana distancia

-Suman 496 contagios en trabajadores de Salud

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de junio de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han contabilizado hasta este miércoles 10 de junio, 60 casos nuevos de COVID-19 en 30 municipios, y lamentablemente 16 defunciones.

Con ello, la cifra oficial asciende a dos mil 452 positivos y 269 personas que han perdido la vida a causa de la contingencia sanitaria, informó la subdirectora de Innovación y Calidad de la institución, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla.

Enfatizó que actualmente existen 459 personas con la enfermedad en etapa activa; de éste número, 326 son residentes de Valles Centrales, 52 de Tuxtepec, 28 de la Mixteca, 24 del Istmo de Tehuantepec, 15 de la Sierra (Norte), y 14 de la Costa.

La funcionaria destacó que en el informe de municipios con presencia del virus, se agrega al corte de este miércoles, la localidad de Magdalena Teitipac y San Dionisio del Mar, ambas zonas con un caso confirmado.

Subrayó que también se tienen 922 pacientes sospechosos, dos mil 051 negativos, y mil 724 recuperados, con lo que da un total de cinco mil 425 notificaciones en el estado.

Detalló que de los dos mil 452 pacientes confirmados, mil 046 son mujeres y mil 406 son hombres; asimismo el 26.4% han requerido atención hospitalaria y el 73.6% de las personas han cursado el padecimiento en aislamiento domiciliario.

La subdirectora de Innovación y Calidad de los SSO, indicó que el personal del sector salud que ha dado positivo, 207 son de enfermería, le siguen 193 médicos y 96 casos de trabajadores de otras áreas.

Respecto a las defunciones por distribución geográfica, mencionó que 163 corresponden a la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, 45 a Tuxtepec, 21 al Istmo de Tehuantepec, 20 a la Mixteca, así como 10 a la Costa y mismo número a la Sierra (Norte). Y del global, el 66% eran varones.

De igual manera, recalcó la importancia del cuidado en personas adultas mayores y pacientes crónicos degenerativos, toda vez que este virus afecta con mayor agresividad a estos grupos de la población.

Por lo que finalmente, expresó que este sector debe seguir las recomendaciones médicas, permanecer en casa, evitar recibir visitas, así como el contacto con otras personas, utilizar cubrebocas, no automedicarse y mantener una dieta saludable.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario