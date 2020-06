Cancelan “Expoferia de Huajuapan 2020”

Oaxaca, Oaxaca.- Las autoridades de Huajuapan, confirmaron a través de una conferencia la cancelación de la Expoferia que se realiza cada año en este municipio debido a la contingencia por covid-19.

La presidenta municipal de Huajuapan de León, Juanita Cruz Cruz, mencionó que en este municipio se han tenido importantes casos de contagio por el virus, asimismo señala que la secretaría de salud ha estado informando a través de la jurisdicción sanitaria, que esto seguirá hasta el mes de julio, ya que en dicho mes se prevé que llegue el pico más alto de contagios.

De igual forma, recalcó que tanto los gobiernos estatal, federal y municipal, han prohibido la aglomeración de personas en espacios públicos, y tomando en consideración esta situación el cabildo determinó desde el día lunes, la cancelación de la “Expoferia Huajuapan 2020”, ya que no se puede arriesgar la salud de los habitantes.

Asimismo, la presidenta comentó que ya se habían tenido pláticas con el obispo de este municipio, para explicar la situación, y reconoce que hubo solidaridad y apoyo a las decisiones institucionales que se tomaron como ayuntamiento.

Por último, el Monseñor, Teodoro Enrique Pino Miranda, obispo de Huajuapan, dijo que de ninguna manera se oponen las autoridades religiosas ante esta situación, así como también aprovecho para expresar por qué se deben cumplir las medidas, y exhortó a los ciudadanos a que sean solidarios entre sí mismos.

