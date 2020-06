Alerta IEEPO a las autoridades municipales y sociedad en general sobre falsos gestores

-Los servicios y trámites que se realizan ante este organismo, se efectúan de forma gratuita, directa y sin intermediarios

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de junio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), hace un llamado a las autoridades municipales y a la sociedad en general, a no dejarse engañar ni aceptar servicios de personas que fingen ser funcionarios de la dependencia y ofrecen servicios de gestoría, por medio de llamadas telefónicas, mensajes directos o de WhatsApp, así como de otro medio de comunicación.

Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, los servicios y trámites que se realizan ante este organismo se efectúan de forma gratuita, directa y sin intermediarios, con estricto apego a la normatividad y conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

El IEEPO se deslinda de toda responsabilidad y pide a las y los afectados, así como a la sociedad en general, a no dejarse engañar y denunciar situaciones de este tipo a la Dirección de Servicios Jurídicos, llamando al teléfono 951 502 58 78.

Para aclaraciones, dudas y obtener información, pueden comunicarse de manera gratuita ingresando al IEEPO CHAT, a través de la página www.oaxaca.gob.mx/ieepo o al número 951 126 79 19.

En anteriores ocasiones, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha advertido sobre casos de autoridades municipales y autoridades escolares (directivos y supervisores), que indicaron haber recibido llamadas de personas que se identificaban como personal de la dependencia para ofrecerles mobiliario, equipos de cómputo y material de limpieza, a cambio de un depósito de dinero, situación que ha resultado un fraude.

También se detectó la falsificación de documentos con el membrete oficial y sellos de la dependencia, como es el caso de órdenes de adscripción o presentación para la incorporación de docentes al sistema educativo, así como el cambio de centros de trabajo, por lo cual los afectados interpusieron las denuncias respectivas.

