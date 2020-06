Se registra segundo fallecimiento por covid en ISSSTE de Huajuapan

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Durante el informe diario de covid-19, el encargado de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 05 en la Mixteca, Ernesto Orduña Ruiz, confirmó la muerte de un segundo paciente por covid en el ISSSTE de Huajuapan.

Ya se sabía que el paciente había dado positivo a este virus, por lo que se activaron los protocolos sanitarios correspondientes para evitar el contagio dentro del personal de este nosocomio.

Orduña Ruiz, indicó que la segunda persona fallecida se trata de un masculino, asimismo, aún se continúa elaborando el reporte de la defunción para notificar del mismo en la plataforma nacional.

“Se trata de un masculino, en cuanto tuvimos contacto con la institución por este último caso, ya estábamos enterados de que era un caso COVID-19, estuvo hospitalizado en la área designada para esta situación, no complica la situación del nosocomio por que se tomaron las medidas correspondientes”, señaló.

Por último, se mencionó que debido la segunda muerte en el ISSSTE, se entabló el acercamiento con el personal médico y administrativo para comenzar con el rastreo epidemiológico, con el objetivo de descartar cualquier contacto que pudo tener el paciente, y en casos específicos llevar a cabo pruebas.

Cabe mencionar, que el primer deceso fue de una paciente de 85 años de edad, y esto ocasionó que se contagiaran ocho trabajadores de este hospital, por lo que los mismos pidieron a la Directora, Thalía Saínes Ríos, tomar medidas más estrictas ante la situación.

