Reabre Hospital Aurelio Valdivieso área para atención de pacientes afectados por COVID-19

-Más de 100 trabajadores de esta área respiratoria, laboran las 24 horas para brindar atención a la población

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de junio de 2020.- El encargado de la dirección del Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Manuel Sánchez Sánchez, informó sobre la reapertura del área COVID-19 en esta unidad, para atender a nueve pacientes: 6 adultos y tres menores.

Expresó que siguiendo la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, de brindar atención médica a la población, se terminaron los trabajos para la adecuación de esta área que incluye: hospitalización con soporte ventilatorio, atención obstétrica, pediátrica, quirúrgica y urgencias.

Detalló que alrededor de 100 trabajadores, incluyendo médicos, enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, rayos x y nutrición, laboran las 24 horas para brindar atención a pacientes del área respiratoria.

Mencionó que todo paciente sospechoso que llegue a la unidad médica, debe ingresar al área de triage, que es un consultorio anexo al servicio de urgencias, junto a la rampa del hospital, donde personal médico y de enfermería con su equipo de protección lo valora y posteriormente, si cumple con la definición operacional y su estado es grave (que no pueda respirar), se le proporciona la atención médica.

Posteriormente se le toma una muestra para análisis de laboratorio y se busca la disponibilidad de camas en el hospital; en caso de no contar con alguna, se busca una unidad de referencia como los Hospitales Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), de los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Destacó que el Aurelio Valdivieso continúa brindando el servicio de valoración crítica, urgencias-hospitalización, triage (valoración de pacientes COVID-19), ginecología y obstetricia, traumatología, cirugía general, medicina interna y oncología.

Sánchez Sánchez, señaló que a la unidad siguen llegando pacientes con traumatismos, quemados, fracturados, caídos y mujeres embarazadas, por lo que está suspendida la consulta externa y cirugías programadas, esto ante la contingencia sanitaria.

Agregó que este hospital cuenta con 56 años de servicio, por lo que para modificar la capacidad instalada e infraestructura, ante la reconversión por la pandemia, resulta costosa y compleja.

De esta manera, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y de los diferentes niveles de autoridad de este organismo, para la dotación de insumos como material de protección y ventiladores; así como del Poder Judicial, la Cámara de Diputados, organizaciones sociales, no gubernamentales y médicos, quienes han contribuido a hacer frente a esta contingencia.

Finalmente, el funcionario exhortó a la población para que continúen con las acciones preventivas que emite el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, a través de la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón frecuente, uso de gel antibacterial y sobre todo, quedarse en casa, ya que la entidad se encuentra en el semáforo rojo.

