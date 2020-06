Mueren 2 personas por ingerir alcohol industrial y 5 más graves en Pochutla

-En una fiesta de 15 años en la comunidad del Zapotal, varias personas consumieron bebidas preparadas con alcohol industrial, debido a la falta de cervezas por la ley seca y pese a la cuarentena por Coronavirus.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – En la agencia municipal del Zapotal en San Pedro Pochutla, se llevó a cabo una fiesta clandestina, donde al menos siete personas resultaron intoxicadas por ingerir bebidas embriagantes adulteradas, de entre los cuales un hombre y una mujer ya han fallecido, una persona más se encuentra grave en el Hospital Regional, mientras las cuatro restantes, no han querido acudir ante las instancias de Salud para ser atendidos.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Puerto Escondido Yaneira Castellanos Nava, dio aviso al ministerio público sobre el fallecimiento, para iniciar las primeras investigaciones y determinar mediante la autopsia de ley la causa de muerte, previo al ingreso al área de urgencias en estado crítico de salud por consumo de alcohol o “cocol” bebida artesanal comúnmente conocida en la costa, siendo el primer caso registrado de muerte.

Debido a la ley seca impuesta en el municipio de Pochutla, como medida de seguridad ante la contingencia sanitara por Covid-19, según testimonios de los asistentes a la celebración de 15 años, indicaron que el anfitrión preparó la bebida conocida como “cocol”, con alcohol industrial utilizado como sanitizante a falta de licores, no obstante, esta señalización será evidenciada por los agentes de la Vicefiscalía.

Las dos primeras personas que sintieron malestar por las bebidas adulteradas, acudieron con medios propios al nosocomio local en donde más tarde perdieron la vida, otra de ellas aún permanece en dichas instalaciones en un estado crítico de salud por intoxicación, y el resto de los afectados se ha negado acudir a una clínica o consultorio privado para su valoración.

Cabe destacar que en siete municipios de la costa Autoridades Municipales decretaron “Ley Seca” para disminuir los casos de violencia intrafamiliar y los accidentes automovilísticos o de motocicletas que se disparan elevadamente los fines de semana por el consumo irresponsable de alcohol.

Finalmente, la presidenta municipal de San pedro Pochutla, Saymi Pineda Velasco lamentó lo ocurrido y anunció una exhaustiva investigación contra los presuntos responsables por venta y distribución de alcohol ya que defiende la Ley Seca acordada por los siete municipios de la región de la costa.

