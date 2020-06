DIF Estatal Oaxaca aclara que el apoyo para gastos funerarios es un programa a cargo del Sistema Nacional DIF

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de junio de 2020.- Nos permitimos aclarar a la opinión pública, que la información difundida en los últimos días respecto al programa de apoyo en gastos funerarios, es de índole federal, por lo cual su ejecutor es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Por ello, para acceder a dicho apoyo, el Sistema Nacional pone a disposición de las y los interesados los requisitos y lineamientos en su página oficial https://www.gob.mx/difnacional.

En dicha página pueden llevar acabo la solicitud de apoyo de manera gratuita y en línea, cabe destacar que este programa es de cobertura nacional y está dirigido a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el SNDIF pone a disposición el correo electrónico [email protected] donde pueden realizar su trámite, enviando los siguientes datos: nombre completo de la persona que solicita el servicio, nombre completo de la persona fallecida, domicilio, teléfonos de contacto y una descripción de los hechos o razón por la que se hace la petición, así también se debe contar con el certificado o acta de defunción.

Asimismo se activaron las líneas telefónicas de atención ciudadana 55 3003 2200, extensiones 3700 y 3702 para mayores informes.

Por último, cabe destacar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Oaxaca, continúa laborando en la atención de las personas en situación de vulnerabilidad; por ello, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana se da respuesta y seguimiento a cada una de las solicitudes ciudadanas.



