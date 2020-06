Con acciones contundentes de Gobierno en Tuxtepec se hace frente a la pandemia del Covid-19

-Reitera el alcalde el llamado a los tuxtepecanos al confinamiento voluntario para evitar que continúe el alza de casos positivos de Covid-19 en el municipio

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec afirmó que su Gobierno hace frente a esta pandemia aportando apoyos a las familias y realizando acciones sanitarias que ayuden a detener la propagación del Covid-19 que al último corte epidemiológico reflejó 184 casos positivos de los 227 que se tienen registrados en la región de la Cuenca del Papaloapan y ha cobrado ya 42 vidas humanas.

Recordó a los tuxtepecanos que este municipio está en semáforo rojo, que los contagios van en aumento y todavía no llegamos al punto más alto de la pandemia, por lo que de manera responsable y solidaria la población debe continuar acatando los protocolos de higiene y salud para seguir resguardando la integridad de las familias y de toda la ciudadanía.

“Son días duros, pero si seguimos con las medidas de prevención podremos parar la curva de contagios y pronto volveremos a estar en las calles realizando nuestras actividades cotidianas”, afirmó el alcalde.

Dijo que ante esta difícil situación que atraviesa toda la población, con el apoyo del Cabildo en pleno, desde el inicio de la contingencia de salud consensaron la aprobación del Programa Social de Seguridad Alimentaria para entregar 48 mil despensas con productos de la canasta básica en un lapso de 3 meses a los sectores más vulnerables como son adultos mayores, discapacitados, familias de escasos recursos económicos, a quienes no están trabajando por el cierre de negocios, a quienes perdieron su trabajo, comercio informal que dejó de vender sus productos en la vía pública así como a taxistas entre otros.

Así también, los concejales dieron su anuencia para la puesta en marcha el Programa Emergente de Apoyo a Comerciantes para el Pago de Renta, a través del cual la Administración Municipal brinda su respaldo bajo la figura de subsidio sobre el pago de los impuestos municipales a los arrendadores de locales comerciales que acuerden con sus arrendatarios la disminución de cierta cantidad o condonación del pago de renta. Además de la construcción de 4 obras del rubro de pavimentación que suman una inversión de más de 4 millones de pesos a ejecutar por Administración para crear y activar el empleo temporal entre los habitantes de las colonias y comunidades que serán beneficiadas.

En cuanto a las acciones de salud, el edil comentó que junto con la Jurisdicción Sanitaria 03 se realizan actividades de sanitizacion y otras para evitar más infectados por el coronavirus que han ido desde perifoneo difundiendo las medidas de prevención, asistencia de personal del Ayuntamiento en instituciones bancaras para que los usuarios guarden la sana distancia, usen cubrebocas y gel antibacterial.

Así como operativos junto con la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal para que los negocios no esenciales tengan sus cortinas cerradas y los esenciales cumplan con las instrucciones de higiene y protección recomendadas por la Secretaría de Salud, instalación de módulos de sanitización en los accesos a la ciudad y túneles en mercados, desinfección de las principales avenidas y espacios públicos incluyendo deportivos y de la Administración Municipal, cursos a personal del Ayuntamiento en manejo de basura y al personal de panteones sobre el manejo de cadáveres Covid.

Mencionó que en estos momentos Tuxtepec se encuentra en el periodo de confinamiento voluntario por 10 días que solicitó el Gobernador del Estado Alejandro Murat.

