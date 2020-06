Situación en Tuxtepec, podría empeorar si no hay “resguardo voluntario”

-Después de estas dos semanas se conocerá el panorama en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que las autoridades estatales y municipales llamaron al “resguardo voluntario” a partir del pasado viernes, en Tuxtepec pocos hicieron caso debido a que durante el fin de semana se veía a muchas personas realizando sus compras, sin embargo las autoridades puntualizaron que la situación en el municipio podría empeorar si no hay resguardo.

El Regidor de Servicios Públicos José Humberto Villamil, señaló que las autoridades no han cesado en hacer el llamado para permanecer en casa, y sobre todo han implementado los operativos para evitar que haya cortinas abiertas y gente en la calles, por lo que llamó a la ciudadanía a que sea consciente y se mantenga en casa.

Aseguró que son 10 días importantes para bajar los casos, por lo que reiteró que todos se sumen y pongan su granito de arena y no haya muchos casos en los próximos días.

Por su parte el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón, señaló que el llamado es voluntario pero que después de estas 2 semanas, se verá si empeora o mejora la situación de casos de covid en Tuxtepec.

Señaló que el panorama no es halagador y que podría empeorar si no hay resguardo voluntario, podrían pasar meses y los casos seguirán en aumento, así como podrían presentarse hasta 3 y 5 defunciones diarias.

