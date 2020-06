S-35 del SNTSA exige a la SSO, garantías de seguridad para el personal

-Entre las peticiones está la de insumos, personal médicos y la sanitización de los hospitales

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un documento, la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud (SNTSA), solicitaron a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que les den las garantías necesarias de seguridad para ellos continúen trabajando en los hospitales de Oaxaca.

En el documento, lo primero que solicitan es que informen de la situación que viven los trabajadores que han dado positivo a covid, pero además que detallen como fue la atención que recibieron los agremiados a esta sección, que dieron positivo a covid, y de aquellos que tuvieron contacto con pacientes asintomáticos y que posteriormente fueron confirmados.

Así mismo exigen insumos, personal, medicamentos y todo el equipo de protección necesario para trabajar en los hospitales del estado entre éstos el General de Tuxtepec; así mismo se exige la sanitización en todos los centros de atención médica.

El documento está firmado por el Secretario general de la sección sindical número 35 en Oaxaca, Mario Félix Pacheco, y está dirigido al secretario de Salud Donato Casas Escamilla.

Cabe hacer mención que son alrededor de 440 los trabajadores de la salud en el estado que han dado positivo a covid, de éstos hay médicos, personal de enfermería, y otros más, quienes en su mayoría han atendido contacto con personal positivo a este padecimiento.

