Robo en tienda Contino de Plaza del Valle en Oaxaca

-Hasta el momento se desconoce el monto total de lo robado en artículos electrónicos.

Tuxtepec, Oax. – La mañana de este lunes, trabajadores de la tienda Contino ubicada en plaza del valle Oaxaca, al presentarse a laborar; se percataron que algunas vitrinas estaban rotas al interior del local, por lo que dieron aviso a las autoridades sobre este hecho ilícito, en el cual una cuantiosa cantidad de artículos electrónicos fueron sustraídos.

Fue de esta manera en que se dieron cuenta que varios sujetos habrían ingresado a la tienda y se apoderaron de varios artículos electrónicos como: celulares, tabletas, videojuegos y computadoras portátiles entre otros más.

El encargado de la tienda detalló, que el día domingo cerraron el local aproximadamente a las 16:00 hrs y se presume que el robo se consumó durante la madrugada, sin que se percataran los elementos de seguridad con los que cuenta en la plaza, siendo que dicha tienda tiene contratado el servicio de vigilancia y estos no se dieron cuenta del robo.

Hasta este momento ya se encentran autoridades en el lugar, dando paso a las primeras pesquisas del robo cometido, ya que como dato curioso no se encuentra ninguna señal de violencia en las entradas a la tienda, siendo esta una incógnita puesto que se investiga por donde ingresaron los asaltantes a este local, si la plaza comercial ya se encontraba completamente cerrada.

