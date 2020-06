Pide Alejandro Murat al pueblo de Oaxaca seguir con el aislamiento social para reducir contagios por COVID-19

-El Mandatario Estatal agradeció a la sociedad y diversos sectores que se han sumado a la iniciativa voluntaria “Yo me guardo por Oaxaca”

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de junio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció la voluntad y esfuerzo de las familias oaxaqueñas, así como de las y los transportistas, empresarios, sector social, religioso y rural que se han sumado durante estos primeros cuatro días a la convocatoria de aislamiento total voluntario, prevista hasta por lo menos el 15 de junio, para reducir los contagios por COVID-19.



Dijo que en un hecho histórico, la Central de Abasto cerró sus accesos como muestra de la voluntad de las y los comerciantes por evitar que su centro de trabajo sea un foco de infección del coronavirus, acción que fue reforzada con medidas preventivas por parte de otras corporaciones y el sector Salud.



“La central es un área fundamental en la vida comercial de todo el estado, pero también era un área con altos niveles de contagios. Lo que se ha hecho con el apoyo de las fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, es sanitizar toda la zona, lo que será positivo cuando se reactiven las actividades, ya que se harán con mayor seguridad sanitaria”, expuso.



El Mandatario Estatal añadió que también se han sumado a dicha convocatoria las y los locatarios de los diferentes mercados que hay en la capital, al cerrar de manera escalonada sus espacios para evitar con ello la concentración de personas. Asimismo, puntualizó que se redujo en un 50% el tema de movilidad en el transporte público, gracias al apoyo de las y los concesionarios y dueños, quienes se sumaron a estas medidas.



De igual manera, agradeció a las y los presidentes municipales que se han añadido a la convocatoria voluntaria, e invitó a las familias oaxaqueñas para que continúen con las medidas preventivas para lograr eliminar los contagios y con ello retomar gradualmente las actividades.



“Hagamos este esfuerzo durante cinco días más laborales y un fin de semana, porque con ello vamos a ganar enfrentar y cortar de tajo este contagio que se está dando de manera muy importante aquí en Valles Centrales. Al hacerlo podremos salir de manera gradual a las actividades, pensando en el sustento y economía familiar. Debemos cuidar lo más importante que es la vida”, subrayó.



Gobierno de Oaxaca fortalecerá reactivación económica



El Gobernador indicó que esta pandemia ha afectado seriamente la economía no solo de Oaxaca, sino de todo el país. Es por ello que el Gobierno del Estado mantiene un plan de reactivación económica con 104 obras que se realizarán en la entidad, para las cuales se tiene el financiamiento de 3 mil 500 millones de pesos que fue aprobado por el Congreso del Estado. Estas acciones, señaló, están etiquetadas y podrán verificarse por parte de la sociedad.



También rechazó y desmintió que la Administración Estatal haya solicitado un nuevo financiamiento por dos mil millones de pesos; “esto es falso, pues cualquier financiamiento que requiera el estado tiene que pasar por la aprobación del Congreso del Estado”.



El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado manifestó que buena parte de los recursos económicos dependen de las actividades turísticas, por lo que reiteró su exhorto a acatar las medidas sanitarias existentes para reducir los contagios y con ello brindar confianza a las y los turistas.



“Si logramos en lo posible desaparecer el contagio de esta enfermedad, los turistas nacionales verán en Oaxaca una alternativa para visitar. Tenemos que darle certeza primero al turismo local, nacional y luego el internacional y eso se logrará si seguimos las medidas preventivas por ahora”, destacó.

Tren Interoceánico una alternativa de economía a corto plazo

Sobre la modernización del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec, puesta en marcha este fin de semana junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Murat Hinojosa señaló que este proyecto “cambiará la realidad de Oaxaca y del Sureste de México para siempre”, pues logrará conectar a los océanos Pacífico y Atlántico como una ruta de comercio internacional.



Dijo que los trabajos en la vía férrea que comprenden más de 300 kilómetros, se realizará en cinco tramos, además de labores de rehabilitación que se realizan en la escollera de Salina Cruz, como parte del Corredor Multimodal Interoceánico.



“Es una inversión de más de 3 mil millones de pesos que en el corto plazo es relevante para las y los oaxaqueños, porque de esos cinco tramos, tres están en activos aquí en Oaxaca desde hace cuatro meses, e impacta a nueve municipios del estado”, expuso.



Añadió se sumarán a estos beneficios las 10 zonas francas que tendrán incentivos fiscales por parte del Gobierno Federal, con el propósito de que nuevas empresas se establezcan y desarrollen en estos lugares.

